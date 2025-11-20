Il Biellese in e-bike: un percorso di avvicinamento, per nuovi appassionati FOTO

Un giro per far conoscere il territorio, i suoi sentieri e la filosofia inclusiva di E-Bike Biella. È con questo spirito che Franco Bonavigo, tester dei percorsi eBike Biella, ha proposto un nuovo itinerario dedicato a chi vuole avvicinarsi alle uscite in e-bike in compagnia di un gruppo esperto e appassionato.

Il percorso, studiato per accogliere nuovi amici sui trail biellesi, è partito da Tollegno con una variante rispetto ai soliti avvicinamenti. L’obiettivo era raggiungere la Colma e il Quadretto, per poi proseguire verso la Croce del Casto attraverso una salita “quasi ordinaria”, ideale anche per chi affronta il tragitto per la prima volta.

Durante l’escursione il gruppo ha accompagnato un nuovo partecipante dotato di una batteria un po’ limitata, ma fortemente motivato ad affrontare l’intero giro. Così, dopo il Casto, la pedalata è proseguita fino a Pratetto e poi al Bocchetto, seguendo una traccia solitamente utilizzata per la discesa: una scelta pensata per cambiare prospettiva e rendere il tragitto ancora più interessante.

Superato il Bocchetto, la comitiva ha completato il percorso “al contrario”, tornando nuovamente a Pratetto lungo il versante opposto, apprezzato anche in discesa per la sua scorrevolezza. La parte finale è stata dedicata a un tratto più esplorativo, tra tentativi e deviazioni, fino a intercettare i sentieri di “Sagliano in Gamba”, che hanno accompagnato i bikers verso Tollegno e infine a casa.

La giornata si è chiusa con: 38,52 chilometri, 1.448 metri di dislivello positivo e 3 ore e 5 minuti di pedalata effettiva. Dati di un’attività intensa ma alla portata di chi desidera mettersi alla prova, grazie al supporto e all’esperienza del gruppo.

E-Bike Biella rinnova l’invito a tutti gli interessati: è possibile scegliere il percorso preferito tra quelli pubblicati su Facebook e partecipare gratuitamente alle uscite. Per chi non possiede una e-bike, l’organizzazione mette a disposizione i mezzi necessari. Inoltre, foto e video delle pedalate vengono montati e pubblicati sui social dei partecipanti, per conservare un ricordo dell’esperienza.