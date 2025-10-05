Tanti visitatori a Ternengo per la Festa della Lana 2025 FOTO

Complice la bellissima giornata di sole, la 23° edizione della Festa della Lana sta richiamando un gran numero di visitatori nel centro di Ternengo.

La manifestazione si è aperta questa mattina, domenica 5 ottobre, con la presenza di 40 espositori nelle vie del paese. Inoltre, ha avuto luogo, al cospetto delle autorità, l'inaugurazione e la presentazione della nuova opera realizzata con la lana, predisposta quest'anno dagli ospiti del Centro Diurno Alzheimer del Cerino Zegna di Mongrando, assieme ai membri della scuola cittadina di magliera. Ora, è tutto pronto per un pranzo in compagnia con al centro i prodotti tipici del territorio.

Nel pomeriggio, alle 14.30, si terrà una dimostrazione della tosa manuale delle pecore con l'uso delle cesoie. Durante la manifestazione verrà mostrato anche come si "filava" la lana. In più, sempre nel pomeriggio, un enorme gregge formato da 1000 pecore, con capre, asini e mucche, sfilerà per il paese verso la Baraggia.