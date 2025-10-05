"La tua scrittura racconta chi sei", conferenza con Roberta Emilia Rasini

«L’uomo che scrive disegna inconsapevolmente la sua natura interiore». Questo afferma il grafologo Max Pulver. In quest'epoca di esasperata digitalizzazione, dove scrivere si riduce sempre più in un "polpastrellare" su uno schermo, ecco che la grafologia prende forza e suscita grande interesse. Scrivere non è solo un gesto per comunicare un pensiero, un’emozione, un ricordo, ma il modo in cui scriviamo è esso stesso un messaggio. Nella scrittura, infatti, riveliamo il nostro essere più profondo, perché come ci muoviamo nell'ambiente allo stesso modo ci muoviamo nel foglio. Persino un taglio della 't' o un puntino sulla 'i' sono espressioni della nostra interiorità. Una serata alla scoperta della grafologia, questa scienza umana così bella e raffinata nel rivelare chi siamo e nel conoscere più profondamente coloro che abbiamo accanto. Al termine della conferenza verranno analizzate alcune scritture dei partecipanti, che sono inviati a portare con sé una biro e dei fogli di carta. La relatrice è consulente grafologa iscritta all’Associazione Grafologi Professionisti.

Amante della scrittura in ogni sua espressione e autrice del libro "Anche gli amori sbagliati sono giusti", un percorso per trasformare l'esperienza dell'abbandono in un viaggio alla ricerca di se stessi

Associazione NuovaMente –Viale Macallè 10-Biella- 347 0537574 . Prenotazione obbligatoria inviando una mail a nuovamentebiella@libero.it

www.nuova-mente.org