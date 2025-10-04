Tutta l'energia del Galileo è tornata! ieri venerdì 3 ottobre ha riaperto il cuore pulsante della movida biellese, ed è tornato a battere più forte che mai!
Dopo un'estate "in piazza", il Gali ha riacceso le luci in Via Galileo Galilei 1 a Biella, con tante novità.
Qualche dritta? nuovi dettagli, una nuova food list con panini, piadine e toast e soprattutto un palinsesto che vi farà sognare, vi accompagnerà sera dopo sera, e la parola d'ordine sarà: puro divertimento! tra Live music night il giovedì, "Il Divanetto del Gali" venerdì, serate “Musica a 360°” con DJ Nappz, una sfida all'ultimo microfono con il Karaoke Night.
E quindi? cosa aspetti? affrettati a venire a conoscere tutte le novità, il Gali ti assicura che non ci sarà mai tempo di annoiarsi!
Il Gali....è tornato!!!!! FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it
s.zo.