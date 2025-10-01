Riapre il Galileo: il cuore pulsante della movida biellese torna a battere più forte che mai! FOTO e VIDEO

📍 Biella, Via Galileo Galilei 1 – C’è chi lo chiama semplicemente “il Gali”, ma per chi lo vive da anni, è molto di più di un locale: è un punto di riferimento, una seconda casa, un palcoscenico di storie, musica e sorrisi. Dopo una lunga estate di preparativi, venerdì si riaccendono le luci del Galileo, pronto a tornare protagonista della movida biellese con tantissime novità!

✨ Una storia che parte da lontano

Aperto nel 1991, il Galileo è da oltre vent'anni un simbolo della nightlife cittadina. Dal 2007 è guidato con energia e passione da Alessandro Tropeano, in arte DJ Trope, oggi unico proprietario e anima pulsante del progetto.

Ma il Gali non è solo Ale. È una vera family, un team affiatato e appassionato che rende speciale ogni serata:

Manu Trope, fratello e braccio destro di Alessandro, nonché dj

Alessandro Zanaica, bartender diplomato e mago del bancone

Stefano Nardini, tecnico multimediale e DJ

Matteo Villa, occhio creativo responsabile di foto e video

Christian Magro responsabile sicurezza del locale

Chiara Policante, cameriera con il sorriso sempre pronto

Cecilia Lomuscio, barista esperta e colonna del servizio

…e altri membri che completano una squadra da applausi!





🔥 Le novità della stagione 2025

Il Galileo Cafè si presenta rinnovato: nuove luci, nuovi dettagli, una nuova food list con panini, piadine e toast per accompagnare i vostri drink... e soprattutto un palinsesto eventi completamente esplosivo!

🎸 Giovedì – Live music night dove il palco del Gali diventa trampolino per nuovi talenti con band emergenti del territorio ma non potranno mancare anche i big della musica biellese!

🎙️ Venerdì – La grande novità dal mese di novembre: "Il Divanetto del Gali", il podcast live dove ospiti del mondo della politica, sport, spettacolo e social media si raccontano… tra domande improvvise, momenti simpatici e interventi del pubblico. Preparati a tutto: qui ci si diverte sul serio!

A seguire l'ormai consolidato DJset con Dj Manu!

🎧 Sabato – Serata “Musica a 360°” con DJ Nappz, che fa ballare il pubblico con una selezione sempre vincente.

🎤 Domenica – Karaoke Night! Una sfida vinta da DJ Trope, che proprio nel mondo del karaoke ha mosso i suoi primi passi. Ora il microfono è vostro!

🍽️ Durante la stagione non mancheranno le cene cantate, con un format divertente che unisce buon cibo e grande intrattenimento.

🎊 Il Galileo vi aspetta!

Dal venerdì della riapertura in poi, la notte biellese ha di nuovo il suo punto fermo.

Che tu voglia cantare, ballare, gustare un nuovo cocktail o semplicemente stare con gli amici… il Gali è il posto giusto.

📅 Segna la data: VENERDÌ 3 ottobre SI RIAPRE!

🎉 Ti aspettiamo per una nuova stagione... da vivere tutta d’un fiato!

