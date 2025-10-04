Biella Corse: triplice impegno tra Rallylegend, Trofeo delle Merende e Sebino FOTO

Fine settimana intenso per Biella Corse, impegnata su tre fronti: Rallylegend nella Repubblica di San Marino, Trofeo delle Merende a Santo Stefano Belbo (CRZ Zona 1) e Rally del Sebino in provincia di Bergamo. Nel frattempo arrivano esiti positivi dal Biella Classic e dal Rally della Carnia.

Rallylegend (San Marino, 2–5 ottobre)

Al via un equipaggio e un navigatore della scuderia. Gabriele Lovazzano con Evelin Salafia corre sulla Volkswagen Golf GTI 1990 (classe C3) preparata dal Team Binati di Valdengo; Harshana Ratnayake affianca Luca Maria Rizzello sulla Toyota GR Yaris 2024 (classe R5) n. 69. La gara parte dal Rally Village venerdì 3 ottobre alle 19.30 e si chiude nel primo pomeriggio di domenica, con 10 prove speciali per 81,66 km cronometrati su 239,38 km complessivi (Chiesa Nuova, San Marino; Piandavello 1–2; La Casa 1–2; The Legend; Le Tane 1–2; The Legend).

Trofeo delle Merende (Santo Stefano Belbo, domenica 5 ottobre)

Due equipaggi e tre navigatori Biella Corse al via. Alberto Stopani/Alberto Odella su Renault Clio RS 2.0 (RC5N, N3) n. 51; Sandro Quinto/Andrea Traversa su Peugeot 106 Rallye (RC5N, A5) n. 74. Tra i navigatori: Tiziano Pieri con Massimo Marasso su Skoda Fabia RS (RC2N, R5/Rally2) n. 9; Luca Pieri con Filippo Serena su Skoda Fabia RS (RC2N, R5/Rally2) n. 20; Alessandro Rappoldi con Giovanni Bausano su Fiat 600 Sporting (RC6N, A0) n. 91. In programma sei prove: due passaggi su San Carlo (7,40 km), Cossano–Rocchetta (10,78 km) e Santa Elena–Trezzo Tinella (12,87 km), per 62,10 km cronometrati su 168,23 km totali.

Rally del Sebino (4–5 ottobre)

Schierati tre equipaggi e due navigatori della scuderia. Con il n. 58 partono Christian Casadei/Nadir Bionaz su Lancia Ypsilon Rally4 HF (RC4N, Rally4); seguono Daniel Reghenzani/Francesca Belli su Peugeot 106 (RC4N, A6) n. 102 e Antonio Reghenzani/Denis Pinna su Peugeot 106 (RC5N, N2) n. 106. In gara anche i navigatori Enrico Gatto con Andrea Scolari su Peugeot 208 Rally4 (RC4N, Rally4) n. 52 e Gabriele Meloni con l’Under 25 Mattia Signorelli su Peugeot 106 (RC5N, N2) n. 111. Partenza e arrivo al Porto Turistico di Lovere (Lago d’Iseo), con sei prove: due passaggi su Miniera 4 Ossi (8,20 km), Colli San Fermo (14,709 km) e Buca del Corno (4,40 km), per 54,60 km di PS su 294,67 km complessivi.

I risultati del weekend precedente

Rally della Carnia (IRC 2025) — La navigatrice Jessica Rosa chiude 38ª assoluta, 6ª di classe e di gruppo, al fianco dell’Under 25 Alessandro Corsini su Renault Clio (RC5N, Rally5); Corsini è quinto tra gli U25.

Biella Classic (Regolarità Turistica) — Paolo Tonanzi/Manlio Rubiola su Opel Kadett GT/E 2.0 (1978, 7° raggruppamento) vincono ancora la classifica di raggruppamento e chiudono 14ª assoluti; con questo risultato, sommato al 1° posto al Trofeo Bracco e al 2° al Valli Biellesi, Tonanzi conquista la classe nel Challenge ACI Biella 2025 di Regolarità Turistica. In gara anche Bruno Gaietto/Silvia Gandini su Fiat 128 SL Coupé 1972 (6°), 19ª assoluti e 8ª di raggruppamento, e Vittoria Caligaris/Giulia Prina Cerai su Fiat 600 1966 (5°), prime tra gli equipaggi femminili, 4ª di raggruppamento e 21ª assolute. Enrico Gatto, con Fabrizio Roman su Lancia Fulvia 1975 (6°), è 1° di raggruppamento e 5° assoluto.