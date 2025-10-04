Biella, consigli di quartiere: "Insieme per Chiavazza" si presenta

Domenica 26 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 si andrà alle elezioni per votare i consigli di quartiere. E Chiavazza si prepara al voto.

La lista "Insieme per Chiavazza" (Michele Belli, Martina Cavalli, Cesare Doria, Chiara Gaias, Luciano Piccioni, Alessandra Romano, Gianluca Servo, Stefano Tosetti, Riccardo Vigna, Stefania Zorio) si presenterà alla cittadinanza giovedì 16 ottobre alle ore 21 al teatro di via Firenze.

Tra le proposte della lista che saranno presentate nella serata ci sono la ⁠pubblicazione di un "calendario" di quartiere in cui vengono indicate tutte le iniziative organizzate dalle associazioni, gruppi, enti di Chiavazza, la segnalazione all'amministrazione delle criticità/istanze quali manutenzione strade, marciapiedi, aree verdi, cimitero e progetti come giornate ecologiche e servizi rivolti agli anziani.