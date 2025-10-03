Giorni di festa a Callabiana con la Sagra dei Capunet

Due giorni di appuntamenti a Callabiana per l'edizione 2025 della Sagra dei Capunet. Come riportato nel programma realizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con gli Amici dei Presepi, si comincia sabato 4 ottobre con una cena nella sede invernale di frazione Fusero.

Domenica, invece, nei locali di frazione Valle, avranno luogo degustazioni e mercatini a partire dalle 10. Al pomeriggio (ore 15) si svolgerà la Festa del Santo Rosario in chiesa parrocchiale, con la Santa Messa decorata dai Cantori di Camandona e la processione per le vie del paese sulle note della Banda Musicale di Valle San Nicolao.

Infine, alle 16, la giornata si concluderà con la castagnata e merenda in compagnia. In caso di maltempo gli eventi di domenica si terranno negli spazi della sede coperta invernale.