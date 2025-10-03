A Coggiola una serata dal Nepal

A Coggiola avrà luogo una serata sul Nepal, in programma alle 21 di sabato 4 ottobre nei locali del Teatro Granero. Si tratta di un evento curato dal Cuore Attivo Monterosa che coordina progetti di divulgazione culturale e di supporto sanitario nella valli dell'Himalaya come la fondazione di scuole e biblioteche, l'assistenza medica e le informazioni sanitarie di base per i villaggi di montagna.

In questa serata sarà presente Sunita che racconterà l'impatto sul territorio e le storie di queste popolazioni. In tale occasione, saranno anche mostrati progetti in corso oltre a prospettive future. Seguirà anche la proiezione di un documentario. L'ingresso è libero.