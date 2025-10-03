Fine dei disagi nella raccolta vetro: Cosrab ripristina il servizio in tutti i Comuni

Addio a scene impietose nei pressi delle campane del vetro strabordanti, dove tra buste e bustine e scatole, bottiglie e lattine creavano una situazione di disordine e sporcizia e di inciviltà che in non pochi casi ci erano stati segnalati. Cosrab è ufficialmente diventata, dal 1° ottobre, proprietaria delle 700/800 campane del vetro sul territorio che non erano ancora di sua competenza. Contestualmente ha rescisso il contratto con la precedente società che gestiva il servizio, dichiarata fallita, e ha affidato dal 1° ottobre la raccolta a una nuova società.

Fino ad allora il servizio era stato portato avanti in condizioni ridotte: era rimasto un solo operatore con un unico mezzo a coprire i 70 Comuni, mentre in precedenza erano due operatori con due mezzi. Questo ha inevitabilmente rallentato i ritmi, con la conseguenza che in diverse occasioni le campane del vetro erano stracolme, sia in centro città, ma anche nei paesini, come in più occasioni ribadite dal presidente di Cosrab Gianni Ciliesa per una scelta dettata dal curatore fallimentare. Da oggi venerdì 3 ottobre, invece, il servizio è tornato a regime con due operatori.

L’affidamento almeno per il momento è temporaneo, della durata di sei mesi, al termine dei quali Cosrab valuterà se sarà possibile trasferire la gestione a Seab.

Intanto, a gennaio è prevista l’apertura del nuovo ecocentro, realizzato accanto a quello già esistente lungo via per Candelo. Il collaudo è fissato per ottobre. Sono stati reperiti i due mezzi indispensabili al funzionamento del centro che Cosrab non era riuscita a trovare nei mesi scorsi: un ragno e una macchina gommata. Uno dei due è stato acquistato, mentre per l’altro è stata indetta una gara nazionale a cui sono pervenute diverse offerte. Secondo il presidente Gianni Ciliesa, l’apertura del nuovo ecocentro a questo punto avverrà con molta probabilità a inizio anno, a gennaio.

Come sarà il nuovo ecocentro che sorgerà sempre lungo via Candelo praticamente di fronte a quello vecchio? "Più grande, più funzionale e anche più sicuro – assicura Ciliesa -. Sarà anche dotato di una palazzina con due piani di uffici e una cucina a servizio degli impiegati”. Quello vecchio non verrà comunque dismesso: resterà in uso a SEAB, che avrà quindi maggiori spazi dove poter operare.

Tra le novità, Cosrab per contrastare i sempre più diffusi episodi di inciviltà, metterà a disposizione dei Comuni interessati a partire da questi mesi delle fototrappole.