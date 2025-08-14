 / Circondario

Andorno, rifiuti abbandonati accanto alla campana del vetro FOTO

Il gesto mette in evidenza non solo un problema di educazione civica, ma anche le difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani

Ad Andorno, in frazione Locato, in via Angelica Rapa, si segnala un nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti. Accanto a una campana del vetro sono stati depositati sacchi di plastica contenenti di tutto: non solo bottiglie e contenitori in vetro, ma anche scatole e materiali di vario genere.

Il gesto mette in evidenza non solo un problema di educazione civica, ma anche le difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani e nel rispetto delle regole di conferimento differenziato. L’area, destinata alla raccolta del vetro, si trasforma così in una discarica improvvisata, con conseguenze negative per l’ambiente e per l’immagine del quartiere.

Le autorità locali e il servizio di igiene urbana invitano la cittadinanza a segnalare episodi simili per contribuire a mantenere pulita la città e a rispettare le regole di smaltimento.

s.zo.

