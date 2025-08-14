Andorno, rifiuti abbandonati accanto alla campana del vetro FOTO

Ad Andorno, in frazione Locato, in via Angelica Rapa, si segnala un nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti. Accanto a una campana del vetro sono stati depositati sacchi di plastica contenenti di tutto: non solo bottiglie e contenitori in vetro, ma anche scatole e materiali di vario genere.

Il gesto mette in evidenza non solo un problema di educazione civica, ma anche le difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani e nel rispetto delle regole di conferimento differenziato. L’area, destinata alla raccolta del vetro, si trasforma così in una discarica improvvisata, con conseguenze negative per l’ambiente e per l’immagine del quartiere.

Le autorità locali e il servizio di igiene urbana invitano la cittadinanza a segnalare episodi simili per contribuire a mantenere pulita la città e a rispettare le regole di smaltimento.