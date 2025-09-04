 / ATTUALITÀ

Nuovo ecocentro a Biella: collaudo fissato in ottobre, attesa per due mezzi indispensabili FOTO

Unico punto interrogativo per l'apertura, è la mancanza all'appello di due mezzi fondamentali per la fruizione del centro: un ragno e una matrice gommata.

In autunno aprirà il nuovo ecocentro a Biella, in via Candelo. Il vecchio non è più in grado di supportare il bacino biellese e la discarica è soggetta ad assestamenti del terreno. Inoltre l'accesso con il sottopassaggio porta alla formazione di codice di auto, e, anche all'interno, la viabilità è difficoltosa, poiché l'utenza spesso si trova a transitare contemporaneamente ai mezzi di Seab. E' già stata fissata la data per il collaudo finale, in ottobre. Dopodiché potrà essere messo a disposizione all'utenza. Unico punto interrogativo per l'apertura, è la mancanza all'appello di due mezzi fondamentali per la fruizione del centro: un ragno e una matrice gommata.

“Sono praticamente introvabili – spiega Gianni Ciliesa, presidente Cosrab - . Abbiamo contattato molte ditte sia noi che Seab. Qual ora ci avvicinassimo alla data del collaudo e non li avessimo ancora trovati, indiremo un bando pubblico di respiro nazionale”. 

Come sarà il nuovo ecocentro che sorgerà sempre lungo via Candelo praticamente di fronte a quello vecchio? “Più grande, più funzionale e anche più sicuro – assicura Ciliesa -. Sarà anche dotato di una palazzina con due piani di uffici e una cucina a servizio degli impiegati”. Quello vecchio non verrà comunque dismesso: resterà in uso a SEAB, che avrà quindi maggiori spazi dove poter operare.

Maggiori dettagli sono stati affrontati nella mattina di ieri 2 settembre tra Cosrab e Seab, in una riunione durante la quale si è anche parlato del modus operandi per il 2026, che verrà presentato ai sindaci durante un'assemblea congiunta Cosrab e Seab.

Novità anche per quanto riguarda le campane del vetro: Cosrab è finalmente diventata proprietaria di tutte le 600 del territorio, il 17 si apriranno le buste che assegneranno in via definitiva chi si occuperà del servizio, e da ottobre dovrebbe tornare tutto alla normalità. 

