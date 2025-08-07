Casapinta, vetro non ritirato: l’avviso del Comune e le rassicurazioni di Cosrab

"Causa fallimento della ditta affidataria del servizio di svuotamento delle campane del vetro, Cosrab sta attivando una raccolta di emergenza. Nel frattempo, al fine di non creare situazioni di potenziale pericolo, si a invita la popolazione a non abbandonare il rifiuto fuori dalle campane, ma di attendere lo svuotamento o conferire il vetro presso un'altra postazione di m raccolta".

E' l'avviso diffuso dal Comune di Casapinta ai suoi cittadini in questi giorni, in riferimento alla difficoltà di smaltimento della raccolta del vetro nel Comune. Situazione che da settembre dovrebbe comunque tornare alla normalità, come spiega il presidente Cosrab Gianni Ciliesa: "Abbiamo raggiunto l'accordo, le campane a settembre diventeranno tutte e 700/800 nostre, che si aggiungeranno alle 100 già di nostra proprietà, come avevamo detto. Di conseguenza diventeranno di Cosrab e saremo noi a gestirle. Abbiamo già pubblicato le manifestazioni d'intento per chi vuole partecipare alla raccolta e il servizio riprenderà regolarmente".

Fino ad allora Cosrab invita a portare ancora pazienza: "Mi rendo conto che non è una situazione facile - conclude - ma fino a settembre possiamo solo andare avanti con l'operatore che è rimasto con un solo mezzo per tutti i 70 comuni. Prima erano 2 e mezzo con 2 mezzi, ora è ovvio che è rallentato, ma è una scelta del curatore fallimentare, noi non possiamo fare di più di nostra iniziativa".