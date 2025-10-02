Tiro a segno, Donato sfiora il podio ai Campionati Italiani FOTO

Domenica 28 settembre si sono concluse a Roma le finali dei Campionati Italiani di Tiro a Segno. I portacolori del TSN Biella in trasferta nella Capitale erano quattro.

Il miglior risultato in termini di piazzamento lo ha ottenuto Luigino Donato, quarto classificato nella categoria Gran Master della Carabina a 10 metri, mentre Anna Paola Zavattaro ha raggiunto il sesto posto nella Carabina a 10metri Master donne. Francesca Di Mauro, impegnata nella Carabina Sportiva a terra sulla distanza di 50 metri, ha occupato la nona posizione nel Gruppo A femminile.

Claudio Favetto, a Roma, ha gareggiato nel Gruppo Master in due specialità: nella Pistola Libera a 50 metri il biellese si è classificato quindicesimo, mentre nella Pistola Sportiva a 25 metri si è piazzato in undicesima posizione.