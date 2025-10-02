Oropa, lavori con esplosivi: stop temporaneo su 11 sentieri per lavori di sicurezza FOTO

A partire da lunedì 6 ottobre e fino al 29 novembre 2025 i sentieri escursionistici che collegano il Santuario di Oropa con diverse località montane saranno soggetti a chiusure temporanee per consentire l’esecuzione di lavori di demolizione in sicurezza. In tutto sono 11 i percorsi interessati.

Durante le lavorazioni sono state rinvenute infatti 8 zone rocciose di difficile demolizione con mezzi meccanici, che renderanno necessario l’utilizzo di esplosivi. La Questura di Biella ha rilasciato il nulla osta per il loro acquisto, imponendo il rispetto di tutte le misure di sicurezza e la comunicazione preventiva delle giornate di sparo almeno cinque giorni prima. Ed è a questo proposito che la ditta affidataria dei lavori ha informato che durante il periodo dei lavori potranno verificarsi chiusure localizzate degli accessi alle aree interessate, inclusi i sentieri escursionistici che partono dal Santuario di Oropa e raggiungono rifugi e località di alta quota.

Per garantire la sicurezza dei fruitori, il Comune di Biella ha per questo motivo disposto con ordinanza l’interdizione al transito pedonale nei tratti segnalati, che includono percorsi molto frequentati come quelli verso il Rifugio Rosazza, l’Alpe della Pissa, Oropa Sport e la Croce del Mucrone. La chiusura sarà comunicata anche sul posto con apposita cartellonistica.

I lavori proseguiranno fino a fine novembre, con l’obiettivo di garantire la stabilità e la fruibilità in sicurezza dei percorsi una volta completati gli interventi.

Questi i sentieri che potranno essere interessati