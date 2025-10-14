Oropa, lavori con esplosivi: sentieri chiusi giovedì e venerdì FOTO

Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, i sentieri della conca di Oropa saranno chiusi. Fino al 29 novembre i percorsi in quella zona saranno infatti interessati da chiusure temporanee per consentire l’esecuzione di lavori di demolizione in sicurezza. In tutto sono 11 i sentieri interessati. E giovedì e venerdì sono due dei giorni in cui nessuno potrà accedere a quell'area. A dare diffusione della notizia è anche il Rifugio Rosazza attraverso i social.

Durante le lavorazioni sono state rinvenute infatti 8 zone rocciose di difficile demolizione con mezzi meccanici, che renderanno necessario l’utilizzo di esplosivi. E per garantire la sicurezza dei fruitori, il Comune di Biella ha per questo motivo disposto un' ordinanza l’interdizione al transito pedonale nei tratti segnalati, che includono percorsi molto frequentati come quelli verso il Rifugio Rosazza, l’Alpe della Pissa, Oropa Sport e la Croce del Mucrone.

I lavori proseguiranno fino a fine novembre, con l’obiettivo di garantire la stabilità e la fruibilità in sicurezza dei percorsi una volta completati gli interventi.

Questi i sentieri che potranno essere interessati