Pollone, un nuovo appuntamento del progetto Frassati 2025

Prosegue il calendario di eventi dedicati alla figura di Pier Giorgio Frassati, nell’ambito del progetto Frassati 2025 – Biella. Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 16, presso la Torre Martini nella Riserva Naturale del Parco Burcina “Felice Piacenza”, si terrà un incontro dal titolo “Pier Giorgio Frassati: una lettura teologico-spirituale”.

La conferenza sarà guidata da don Luca Bertarelli e offrirà una riflessione sul percorso umano e spirituale del Beato, recentemente canonizzato, la cui vita continua a rappresentare un modello di fede e impegno sociale per le nuove generazioni.

L’evento, organizzato in collaborazione con Opificiodellarte, sarà arricchito da una suggestiva performance di danza aerea a cura di Erika Bettin, pensata per unire spiritualità e arte in un unico momento condiviso.

Per i partecipanti è previsto il ritrovo alle ore 15 al parcheggio del Parco Burcina con passeggiata guidata fino alla Torre Martini. L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’appuntamento si sposterà presso la Parrocchia di Sant’Eusebio Prete a Pollone.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di celebrazioni e approfondimenti promosso dal Comitato Frassati 2025 – Biella, che coinvolge numerose realtà associative, istituzioni e comunità locali, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della Fondazione CRT e della Fondazione Compagnia di San Paolo