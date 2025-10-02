Dal Nord Ovest - Rissa tra automobilisti a un semaforo finisce a coltellate

E' finita a coltellate e con un arresto per tentato omicidio, una lite tra automobilisti che si è verificata lo scorso weekend a Nichelino. Tutto sembra originato dal mancato rispetto di un semaforo rosso.

Gli animi si sono immediatamente scaldati e due uomini, scesi dalle rispettive auto, sono arrivati a contatto tra loro. La cornice è stata via Torino: qui un 61enne ha impugnato un coltello a serramanico e ha sferrato due fendenti al rivale, colpendolo all'addome. La vittima ha così cercato scampo in una farmacia poco distante, dove è stato curato per le prime necessità.

Le sue condizioni di salute, dopo le forti preoccupazioni iniziali, non sarebbero tali da metterlo in pericolo di vita, ma resta ricoverato alle Molinette in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Nichelino, guidati dal comandante Vincenzo Mangone, che hanno cercato di ricostruire i fatti e la dinamica. Sono poi riusciti anche a individuare il presunto responsabile dell'accoltellamento, arrestandolo.

Per lui le accuse sono di tentato omicidio aggravato e porto d’armi od oggetti atti ad offendere e si trova adesso presso il carcere di Torino.