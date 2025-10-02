Biellese, tre denunce per furto aggravato: Carabinieri recuperano la refurtiva

Un intervento rapido e ben coordinato, supportato da un’attività investigativa accurata, ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Vigliano Biellese, con il supporto dei colleghi di Occhieppo Superiore e del N.O.R.M. della Compagnia di Cossato, di infliggere un duro colpo alla criminalità predatoria e di garantire una pronta risposta in termini di sicurezza sul territorio.

L’operazione, conclusa il 30 settembre 2025, ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone: due per furto aggravato e una per favoreggiamento personale. È stato così smascherato un piano criminoso ai danni di un esercizio commerciale della zona.

La svolta è arrivata grazie alla prontezza e all’intuito dei militari. Alle ore 19:00 del 29 settembre, a Verrone (BI), lungo la Strada Trossi, una pattuglia ha fermato una Volkswagen Golf già segnalata in precedenti accertamenti come mezzo usato da soggetti dediti ai furti.

La perquisizione del veicolo ha fornito subito riscontri concreti: nel bagagliaio sono stati rinvenuti numerosi capi d’abbigliamento a marchio OVS, ancora dotati di dispositivi antitaccheggio.

Grazie all’immediata analisi delle immagini della videosorveglianza del negozio OVS di Gaglianico, i Carabinieri hanno potuto ricostruire i fatti e identificare senza dubbi gli autori del furto, avvenuto circa venti minuti prima, alle 18:40.

I denunciati sono due cittadini magrebini di 47 e 20 anni, entrambi domiciliati nel milanese, che hanno agito approfittando della distrazione di una commessa impegnata a servire una terza persona, una donna di 41 anni, anch’ella magrebina e residente a Milano, denunciata per favoreggiamento. I due uomini sono riusciti a sottrarre capi d’abbigliamento per un valore di circa 400 euro, nascosti in una particolare busta di plastica e tela.

L’azione tempestiva e l’efficacia dell’attività investigativa hanno consentito l’identificazione e la denuncia dei responsabili, oltre che il recupero integrale della refurtiva, subito restituita al responsabile del punto vendita.

Questa operazione rappresenta un chiaro esempio dell’impegno costante e della professionalità dell’Arma dei Carabinieri, che attraverso il lavoro di squadra e la conoscenza del territorio assicura sicurezza e giustizia alla comunità. La Stazione Carabinieri di Vigliano Biellese ha prontamente informato l’Autorità Giudiziaria per i seguiti di competenza.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva e avranno modo di presentare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.