Valdilana, a Crocemosso la Sagra del Macagn conquista i palati

Un weekend all’insegna della tradizione e dei sapori autentici. Questo fine settimana, presso la Pro Loco di Crocemosso, si è svolta la 23ª edizione della Sagra del Macagn, un appuntamento ormai immancabile per la comunità di Valdilana.

La manifestazione è iniziata sabato sera con la tradizionale cena e intrattenimento musicale, per poi entrare nel vivo la domenica: la via che conduce alla Pro Loco si è animata di espositori, produttori locali e stand gastronomici, con il protagonista assoluto… il Macagn, eccellenza del territorio biellese. Complice il cielo terso di settembre e un bel sole, l’affluenza è stata eccezionale e anche quest’anno si è registrato il tutto esaurito.

“Il pranzo tradizionale ha deliziato i palati dei numerosi partecipanti, che nel pomeriggio hanno potuto godere dell’esibizione del Corpo Musicale di Crocemosso, a suggellare un’atmosfera di festa e convivialità – riporta l'amministrazione sui propri canali social - Un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Crocemosso per l’impegno e la passione con cui, anno dopo anno, mantiene viva questa splendida tradizione”.