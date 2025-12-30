Capodanno a Biella Piazzo, a servizio della festa una navetta gratuita

Su disposizione del Comune di Biella, a servizio della festa organizzata a Biella Piazzo in occasione del Capodanno, nella serata di mercoledì 31 dicembre 2025 dalle ore 22:20 alle ore 3:20 sarà attivata una navetta sostitutiva del servizio funicolare fra la stazione di valle di Piazza Curiel e il parcheggio del Bellone (Piazzo). Il servizio sostitutivo è gratuito per gli utenti. La navetta effettuerà carico e scarico utenti solamente nelle due fermate di capolinea , piazza Curiel/De Agostini e parcheggio del Bellone (Piazzo).

Le corse verranno eseguite secondo il seguente orario indicativo:

Percorso autorizzato: p.zza Curiel/De Agostini (stazione funicolare) – via Pietro Micca – p.zza Lamarmora – via Pietro Micca – via Lamarmora – via Ivrea – via Mentegazzi – parcheggio del Bellone e viceversa.