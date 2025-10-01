Lavori a Valdilana, nuovo volto alla strada di Falcero

A Valdilana sono terminati i lavori di scarifica e ripristino del manto stradale lungo la strada comunale che conduce alla frazione Violetto, a partire dalla rotonda della Provinciale. Si tratta del primo lotto di asfaltature che ha interessato il tratto fino al tornante dopo la chiesa di Falcero. “Parallelamente, grazie al supporto della ditta asfaltatrice, si è intervenuti anche sul tombino ammalorato in Piazza Alpini d’Italia – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - Il manufatto era interessato da un cedimento ed è stato ripristinato”.