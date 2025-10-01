Lavori a Valdilana, nuovo volto alla strada di Falcero

A Valdilana sono terminati i lavori di scarifica e ripristino del manto stradale lungo la strada comunale che conduce alla frazione Violetto, a partire dalla rotonda della Provinciale. Si tratta del primo lotto di asfaltature che ha interessato il tratto fino al tornante dopo la chiesa di Falcero. “Parallelamente, grazie al supporto della ditta asfaltatrice, si è intervenuti anche sul tombino ammalorato in Piazza Alpini d’Italia – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - Il manufatto era interessato da un cedimento ed è stato ripristinato”.
In Breve
mercoledì 01 ottobre
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Città Studi attiva il Master Executive “Warehouse Safety Training”
Formazione intensiva per i professionisti della sicurezza e logistica