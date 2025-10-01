Biella, cresce l'offerta al Centro commerciale Gli Orsi: prevista a novembre l'apertura di Primark FOTO

Il Centro Commerciale Gli Orsi archivia i primi nove mesi dell’anno con un bilancio positivo sul fronte di affluenza, contenuti e solidità gestionale, confermandosi punto di riferimento per l’area biellese in una fase di trasformazione del retail. I dati aggiornati indicano oltre 5,3 milioni di visitatori nel 2024 e una presenza stabile, frutto di una strategia che ha selezionato insegne capaci di portare valore al territorio e nuove opportunità occupazionali.

«Abbiamo lavorato per elevare la qualità dell’offerta e consolidare l’impianto commerciale portando a Gli Orsi nuovi brand, anche internazionali. Il 2025 è per noi un anno di transizione e, al tempo stesso, di rilancio che ci prepara a una fase di ulteriore sviluppo nel 2026», ha dichiarato il direttore Luciano Morganti durante la conferenza stampa di ieri mattina, martedì 30 settembre. La direzione ha sottolineato due anni di lavoro intenso (2024–2025) per dare “carburante” al centro, in un contesto in cui le abitudini di consumo sono cambiate: qualche visita in meno rispetto al passato, ma livelli di spesa su ottimi standard e un segno positivo sul 2023.

Le nuove aperture che ridisegnano l’offerta

Nel 2025 Gli Orsi ha attivato nuove superfici con marchi di respiro internazionale. A luglio è stato inaugurato dm drogerie markt, specializzato in cura della persona e della casa: 661 mq, oltre 15.000 referenze e nuove assunzioni. Tra fine luglio e settembre si è aggiunta una sequenza di aperture e restyling: Carpisa con nuovo concept store, Upim come riferimento per lo shopping familiare, la riapertura di Calliope in uno spazio più ampio, il debutto del food Bun Burgers con format giovane e sostenibile e l’ampliamento di Jack & Jones con layout rinnovato.

La novità più attesa riguarda Primark, in arrivo nell’autunno 2025 con il primo store a Biella: oltre 2.500 mq e più di 80 nuove posizioni di lavoro. La direzione ha indicato novembre come finestra di apertura, un’operazione cruciale per rafforzare il comparto moda e ampliare il bacino d’utenza che spazia ampiamente verso Vercelli e Novara, raggiungendo addirittura Aosta.

Parallelamente, nei prossimi mesi verranno installate ulteriori colonnine di ricarica per auto elettriche, e Morganti ha anticipato il rinnovamento degli impianti, per delineare un percorso che punta nella direzione della decarbonizzazione e l'efficientamento energetico: beneficio per il pianeta e vantaggio per il portafoglio.

Oltre lo shopping: il ruolo nella comunità

Da anni Gli Orsi promuove iniziative che uniscono intrattenimento, sport e sensibilizzazione sociale, collaborando stabilmente con associazioni, scuole, enti pubblici e sanitari. Nel 2025 si è concluso Save Water, progetto di sensibilizzazione con la realizzazione di un’opera artistica permanente sull’uso responsabile dell’acqua, creata insieme a due licei biellesi. Il centro ha inoltre sostenuto eventi sportivi di rilievo locale come la Granfondo di Biella, il Rally della Lana Storico, e ospitato lo show gratuito di Anna Tatangelo, che ha richiamato un pubblico numeroso. Nei momenti centrali dell’anno, Pasqua ed estate, non sono mancate attività per famiglie e bambini, tra giochi a tema e laboratori. Inoltre, in occasione della primavera e del ritorno a scuola, Gli Orsi viene incontro alle esigenze delle famiglie, assicurando buoni sconto in periodi di particolare necessità.

Il Centro conta 101 unità commerciali su 41.000 mq: 88 punti vendita, 12 ristoranti, 1 ipermercato, 3.500 posti auto gratuiti e servizi come wi-fi, nursery, aree relax e noleggio passeggini. La gestione ha saputo riattivare con tempestività gli spazi lasciati liberi da brand che hanno ridotto la propria presenza, mantenendo dinamismo e varietà nell’offerta per un pubblico ampio e diversificato.

Dopo 17 anni di attività, la direzione conferma la linea: non fermarsi, continuare a leggere i cambiamenti della domanda e investire sulla qualità dell’offerta e sull’efficienza degli impianti, lungo un percorso di decarbonizzazione della struttura. «Un centro commerciale è un animale in movimento – ha osservato Morganti –. Molto è stato fatto, ma ancora di più resta da scoprire. I biellesi sono clienti esigenti, talvolta diffidenti, ma molto fedeli: il nostro compito è continuare a dare loro motivi per scegliere Gli Orsi, anche attraverso eventi e iniziative capaci di coinvolgere chi arriva da più lontano».