Biella Rugby, un nuovo arrivo: è il giovane talento Logan Tabet

Logan Tabet, centro di 177 cm per 84 kg, sarà il quarto straniero della squadra, dopo che il club ha liberato il gallese Griff Evans, e il primo giocatore francese nella storia del Club. Nato il 24 marzo 2002 a Montmorency, nella regione parigina, Logan ha scelto di unirsi al BRC dopo una stagione difficile, segnata da infortuni e difficoltà personali. Nonostante ciò, il giovane talento è pronto a intraprendere una nuova avventura con grande entusiasmo.

Corrado Musso, direttore sportivo del BRC, commenta così il suo arrivo: “Eravamo da tempo alla ricerca di un trequarti con le qualità di Logan: un ragazzo con gambe potenti, dinamico e in grado di fare la differenza nell'uno contro uno. Avevamo bisogno di un giocatore che potesse sfruttare gli spazi e aggiungere varietà al nostro gioco. Abbiamo deciso di agire sul mercato straniero per rinforzare il reparto dei trequarti. Logan, con la sua esperienza in un club di alto livello come il Racing 92, rappresenta una grande opportunità. È un giocatore con grande voglia di mettersi in gioco, e siamo convinti che troverà nella nostra squadra il terreno fertile per la sua crescita. Non vediamo l’ora di vederlo in azione”.

Logan Tabet arriva al BRC con un importante background. Cresciuto nel settore giovanile del Clermont, ha debuttato come professionista con il club parigino Racing 92, partecipando anche a diversi tornei di rugby a 7. La sua versatilità gli consente di ricoprire ruoli diversi: centro, ala o estremo, portando una grande dinamismo e potenza alla squadra.Le prime parole di Tabet dopo la firma del contratto sono di grande entusiasmo: “Al termine di un anno impegnativo, costellato di infortuni e battute d'arresto, la proposta di Biella mi ha elettrizzato. Sarà per me un nuovo inizio e non vedo l'ora di unirmi alla squadra per contribuire all'ambizioso progetto”.

Logan arriverà in città domani sera e inizierà subito ad allenarsi con il resto del gruppo, pronto a mettersi al servizio del BRC e ad affrontare la nuova stagione con il massimo impegno.Il club è fiducioso che la sua freschezza e il suo spirito di sacrificio possano contribuire a far crescere il gruppo, in vista degli obiettivi futuri.