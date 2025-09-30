A Pray tornano i Giovani Folk: serata di musica e tradizione romagnola

Dopo il successo riscosso nella precedente esibizione, la Pro Loco di Pray ripropone un appuntamento molto atteso: il ritorno sul palco dei Giovani Folk, storica orchestra che negli anni ’70 e ’80 ha fatto ballare generazioni di appassionati di liscio.
Il gruppo proporrà un ricco repertorio di musica romagnola, con brani che raramente si ascoltano nelle moderne sale da ballo, riportando il pubblico alle atmosfere delle tradizionali balere di una volta. È stato l’entusiasmo dei ballerini, oltre alle richieste del pubblico, che hanno convinto i musicisti a tornare a esibirsi per una nuova serata danzante.
L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 21.00 presso il Salone Polivalente di Pray, con ingresso gratuito.