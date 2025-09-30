 / CRONACA

CRONACA | 30 settembre 2025, 13:00

Biella, 47enne travolto da un mezzo

Avrebbe riportato una prognosi di oltre 10 giorni.

Biella, 47enne travolto da un mezzo (foto di Giuliana Mosca)

Avrebbe riportato una prognosi di oltre 10 giorni l'uomo di 47 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, 29 settembre, è stato investito da un mezzo condotto da un anziano di 75 anni. Insieme al ferito era presente un'altra persona, un 22enne, rimasto sfiorato dal passaggio del veicolo.

Il fatto è avvenuto in prossimità della rotonda di via Lamarmora di Biella: stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti della Polizia, il 47enne sarebbe stata scaraventato in avanti di quasi 3 metri a causa dell'urto con il veicolo.

Lo stesso è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure di rito. Al personale della Questura il compito di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

g. c.

