Biella, 47enne travolto da un mezzo

Avrebbe riportato una prognosi di oltre 10 giorni l'uomo di 47 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, 29 settembre, è stato investito da un mezzo condotto da un anziano di 75 anni. Insieme al ferito era presente un'altra persona, un 22enne, rimasto sfiorato dal passaggio del veicolo.

Il fatto è avvenuto in prossimità della rotonda di via Lamarmora di Biella: stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti della Polizia, il 47enne sarebbe stata scaraventato in avanti di quasi 3 metri a causa dell'urto con il veicolo.

Lo stesso è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure di rito. Al personale della Questura il compito di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.