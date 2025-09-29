Ancora sinistri stradali a Biella

Sono ancora frammentarie le informazioni sul sinistro stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 29 settembre, in prossimità della rotonda di via Lamarmora, a Biella. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona.

Sempre nelle stesse ore, si è verificato un altro incidente stradale in via Piave. Anche in questo caso, sono giunte le forze dell'ordine per la raccolta dei rilievi.