 / CRONACA

CRONACA | 29 settembre 2025, 20:00

Ancora sinistri stradali a Biella

Due casi in via Lamarmora e in via Piave.

sinistro stradale

Ancora sinistri stradali a Biella (foto di Giuliana Mosca)

Sono ancora frammentarie le informazioni sul sinistro stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 29 settembre, in prossimità della rotonda di via Lamarmora, a Biella. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona.

Sempre nelle stesse ore, si è verificato un altro incidente stradale in via Piave. Anche in questo caso, sono giunte le forze dell'ordine per la raccolta dei rilievi.

News collegate:
 Incidente in centro a Biella, attenzione ai rallentamenti FOTO - 29-09-25 17:38

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore