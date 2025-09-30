Basket, al via la nuova stagione del Teens Biella

Questa sera, alle 21, il Teens Basket Biella targato ZST inizia la stagione 2025/26 di Serie C interregionale nello storico Palapajetta.

La squadra del presidente Luciano D’Agostino, guidata in panchina dall’esperto trio di coaches Roberto Martinotti, Ermanno Ramella Pajrin e Alessandro Toso, affronterà la compagine ospite di Campus Piemonte Alba per chiudere così la prima giornata di campionato.

Tra le mura amiche, davanti al proprio pubblico, al gran completo con tutti gli effettivi a referto, l’ambizioso e talentuoso Teens dovrà porre molta attenzione alla squadra cuneese, solida ed esperta. Il dictat è grande difesa e spazio in attacco al talento delle bocche da fuoco dei lanieri. Appuntamento quindi alle 21 per la palla a due.