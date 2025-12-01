Basket femminile, BFB vince ancora e sale in classifica

Importante vittoria in trasferta per le ragazze di coach Berretti. Nella prima giornata di ritorno del Girone A di Serie B, le blu-arancio biellesi superano in trasferta Lapolismile, diretta concorrente per la qualificazione al secondo turno e si posizionano a ridosso delle prime della classe.

Come all'andata, dove la Bfb aveva superato le ostiche torinesi all'overtime, la partita è stata equilibrata dall'inizio alla fine, con le ospiti biellesi che parevano sempre sul punto di scappar via, ma costantemente riprese dalle padrone di casa. Capitan Trucano e compagne, hanno saputo mantenere la necessaria lucidità per gestire il finale che le ha viste raggiungere il massimo vantaggio (+6) all'ultima sirena. La classifica ora sorride alla Bfb.

Occupa l'ultimo posto che qualifica le prime quattro al successivo girone titolo, mettendosi alle spalle proprio Lapolismile e Torino Nord Accademy, inaspettatamente caduta sul campo di Arona. Dopo alcuni passaggi a vuoto, tra cui le sconfitte con l'ultima e la penultima in classifica, coach Bertetti sembra aver trovato la maniera per entrare nella testa delle sue giocatrici e superare la temporanea crisi che aveva vanificato il buon inizio di campionato. Il riscontro si potrà avere già sabato prossimo quando ci sarà da ribaltare il -3 dell'andata subito ad Arona.

Nel weekend delle giovanili Bfb, risultato non positivo per l'Under 14 e per l'Under 15 prive per infortuni di molte giocatrici. Le esordienti continuano la loro esperienza di crescita in un campionato quasi totalmente maschile. Da rimarcare infine le larghe vittorie dell'Under 17 (+53) e dell'Under 13 (+74), risultato quest'ultimo che permette alle piccole di casa Bfb di raggiungere la vetta della classifica.

LAPOLISMILE - BASKET FEMMINILE BIELLESE: 62 - 56 (15-17/28-30/45-45).

Bfb: Habti 8, Sensei 10, Peretti 1, Guzzon 6, Trucano 14, Tombolato 15, Raga 7, Raco ne, Rabbachin, Riccini, De Luca ne, Vitangeli ne. All. Bertetti. Ass.allenatori Riccini e Rabbachin.