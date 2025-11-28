Basket, derby al Forum tra Teens Basket e Biella Next

Domenica 30, alle 18, si giocherà l’undicesima giornata con la gara tra Teens Basket Biella e Biella Next. Un appuntamento attesissimo dagli appassionati della palla a spicchi laniera in cui le due principali società e squadre si affronteranno nel derby di serie C.

Il teatro per la sfida sarà il Forum, la cornice più preziosa e l’impianto più importante del territorio. Dopo oltre 800 giorni dall’ultima partita ufficiale di basket al Forum, la città e il territorio vedranno riaprire i cancelli per una partita emozionante ed in campo saranno protagonisti ragazzi e staff tecnici che ben si conoscono. Come si dice che vinca il migliore e in questo caso sicuramente una squadra di Biella vincerà la partita. Ingresso unico dalla tribuna rossa.