Basket, il derby di Biella va al Teens

A Biella il derby va al Teens con il punteggio finale di 93-85. Dopo una bella partita con un super pubblico giunto al Forum, il Teens ha vinto dimostrando ancora una volta l’ottimo lavoro svolto in estate, che le battute d’arresto delle settimane scorse sono state smaltite e che il gruppo, lo staff e la società é unita, coesa e consapevole di avere per le mani un potenziale davvero alto.

Partita mai in discussione, neanche quando il Biella Next si è portato avanti di 2 punti sul punteggio di 64/66. Il Teens ha innestato le marce alte e ha controllato la gara fino allo scadere. Blair mvp della gara con 23 punti e 10 rimbalzi, ma tutti i ragazzi hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e una voglia di vincere davvero di alto livello.