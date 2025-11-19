Basket femminile, le giovani della BFB selezionate dalla Federazione 

Ennesima soddisfazione in casa Basket Femminile Biellese. Anche quest'anno quattro ragazze delle giovanili sono state selezionate dalla Federazione Pallacanestro per valutare le migliori prospect con il progetto Academy Italia.

Negli ultimi anni la società biellese ha costantemente portato alla ribalta molte giovani promesse. Quest'anno è la volta delle 2012. Elisa Ariezzo, Beatrice Decaroli, Caterina Gueye e Sayuri Scaperrotta si troveranno con le migliori pari età piemontesi il giorno 20 novembre a Castelnuovo Scrivia per una sessione di allenamento sotto la guida di allenatori altamente qualificati.

Le accompagnerà coach Davide Rabbachin, una degli ultimi acquisti di casa BFB. Purtroppo Elisa Ariezzo parteciperà al raduno dalla panchina, avendo subito nell'ultima giornata di campionato, un importante infortunio ai legamenti.

"Siamo molto contenti - dicono dalla dirigenza della società - che anche quest'anno alcune nostre ragazze partecipino al raduno. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Tutti gli anni alcune nostre giovani vengono selezionate e per noi è un orgoglio poter dare questa possibilità alle ragazze che amano il basket. Sotto la sapiente guida di Lela Merlo, con impegno e dedizione, riescono a migliorarsi e mettersi in evidenza. Tutti lavorano duramente per il bene delle ragazze. Questa ennesima convocazione è la dimostrazione che la nostra società è il posto ideale per tutte quelle ragazze che vogliono crescere, migliorarsi e divertirsi con la pallacanestro rosa. Il fatto poi che si confrontino in una squadra totalmente femminile, permette loro un corretto progresso e la nascita di durature amicizie".