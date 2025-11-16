 / Basket

Basket | 16 novembre 2025, 11:30

Non c'è partita al PalaPajetta di Biella, passa Chiavari: Teens Basket al tappeto

teens basket

Aurora Chiavari passeggia al PalaPajetta di Biella e vince meritatamente contro un Teens  decisamente imperfetto: il punteggio finale è di 67-92.

Che fosse una partita molto complicata lo si sapeva alla vigilia. Probabilmente la squadra più forte fin qui incontrata dalla compagine di casa, che, limitata dagli infortuni, (Blair e Raspino out) non é stata capace di imporre un gioco di squadra efficace per contrastare i gialli-blù.

Il Teens rimane così a 14 punti in classifica con un calendario molto complicato davanti, per cui il lavoro quotidiano e la ricerca della miglior forma per proseguire la stagione nel migliore dei modi  saranno i focus per le prossime partite.

Redazione g. c.

