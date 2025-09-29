Pallavolo, Coppa Piemonte per la Scuola Pallavolo Biellese-Monteleone Trasporti: Serie C a Chieri, i giovani della D a Novara FOTO

Seconda giornata di Coppa Piemonte per le squadre della Scuola Pallavolo Biellese – Monteleone Trasporti. La formazione di Serie C era impegnata a Chieri, mentre i giovani della D hanno calcato il blasonato palcoscenico del PalaIgor di Novara.

SERIE C

Coppa Piemonte Serie C – 2a giornata

Palestra comunale di Chieri (TO)

Polisport Chieri - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-0

(25-20/25-16/25-20)

SPB Ilario Ormezzano – Arti e Mestieri Volley [D] 2-1

(24-26/31-29/25-15)

Il commento di coach Giovanni BONACCORSO: «Il secondo concentramento della Coppa Piemonte ci ha portato una sconfitta e una vittoria. È importante, durante il precampionato, rendere utili queste partite per accrescere concetti tattici e mentalità di squadra, che rappresentano ad oggi le nostre lacune maggiori. Le assenze di Carlotto, Despaigne e Antonov non possono rappresentare un alibi: chi li sta sostituendo sta facendo tecnicamente bene. Dobbiamo accettare che ora la squadra è questa, non conoscendo la data di quando saremo in grado di tesserare tutti. Un altro punto su cui dobbiamo migliorare è l'approccio verso il campo di gioco, totalmente diverso dal nostro (anche se noi ci alleniamo al PalaPajetta solo una o due volte alla settimana). Ne troveremo di diversi con queste dimensioni ridotte ma dobbiamo produrre qualità di gioco in ogni contesto. Percepisco grande impegno da parte dei ragazzi ed è mio compito incanalare il tutto nella direzione giusta».

SERIE D

Coppa Piemonte Serie D - 2a giornata

PalaIgor di Novara

Volley Novara – M-AppHotel SPB 3-0

(25-23/25-14/25-19)

SPB: Ramella S. 1, Grosso 3, Garbaccio 1, Caligaris 1, Ressia 8, Petrache 3, Benanchietti 2, Rolando 9, Colombara 1.

M-AppHotel SPB – Ascot Lasalliano Volley Torino [C] 0-3

(19-25/7-25/12-25)

SPB: Grosso 5, Garbaccio 3, Ressia 4, Petrache 4, Benanchietti 2, Rolando 7, Colombara 1.

Il commento di coach Simone MARANGIO: «Abbiamo avuto dei segnali molto positivi, soprattutto nella fase di battuta e ricezione. Poi è logico che paghiamo un po’ di inesperienza e leggerezza in attacco: non è una scoperta, in queste gare non siamo ancora pronti per competere alla pari. Se però, di volta in volta e di settimana in settimana, abbiamo delle risposte del genere, significa che il percorso è quello giusto. Continueremo su questa strada».