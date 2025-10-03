Pallavolo: al via la nuova stagione Scuola Pallavolo Biellese - Monteleone Trasporti

La Scuola Pallavolo Biellese - Monteleone Trasporti si è presentata ufficialmente. Il battesimo della stagione 2025/2026 è avvenuto a Benna, presso i locali del M-AppHotel.

Un piccolo apericena in famiglia, un brindisi gioioso per salutarsi e augurare il meglio a tutte le formazioni arancioblù che, a breve, inizieranno le rispettive avventure nei vari campionati, dalla Serie C al minivolley.

A fare gli onori di casa, la presidente Giusi Cenedese e il main sponsor Federico Maio. Nel corso della serata c’è stato modo di ripercorrere - attraverso alcuni contributi video - le varie tappe dell’ultimo anno, ma anche per presentare le varie novità nell’universo SPB. Queste non si limitano agli acquisti della prima squadra, allo staff o al nuovo direttore tecnico Oscar Zaramella.

Ecco un piccolo riassunto:

“Oltre la rete, oltre il muro”: il grande torneo internazionale di Cracovia, evento unico nel suo genere che coniuga sport, storia e Memoria. Un’esperienza intensa per i ragazzi dell’Under17 biellese, che va oltre il viaggio e il campo di pallavolo. Nel corso dell’ultima edizione, il giovane centrale e rifugiato ucraino Timon Antonov ha potuto scoprire il mondo della SPB e, da quest’anno, è aggregato al roster della prima squadra biellese.

Safe Volley Action: una serie di lezioni di primo soccorso curate dalla società arancioblù e dedicate ad ogni specifica fascia d’età. L’obiettivo: garantire le basi e la conoscenza delle procedure sanitarie per affrontare eventuali emergenze.

La nuova mascotte: un orso, ovviamente. Nel corso del campionato, intorno a questa figura verranno coinvolti i vari sponsor, per una serie di particolari iniziative.

Mente e Corpo: la SPB si avvarrà della collaborazione dello psicologo dello sport Alessio Pasqualini e della nutrizionista Laura Baggi. Due specialisti dei rispettivi settori che saranno a disposizione di tutti i pallavolisti arancioblù, per sedute individuali e di squadra. Far capire l’importanza della salute mentale e di una corretta alimentazione è essenziale nella crescita dell’atleta.

Safeguarding: un progetto curato dall’avvocato Giulia Vigna, volto a prevenire qualsiasi tipo di abuso e maltrattamento a danno dei minori, e che testimonia l’impegno societario nella difesa dei propri giovani tesserati, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

La Scuola Pallavolo Biellese non ha confini, grazie alla presenza di atleti che arrivano da ogni angolo del mondo. Oltre alla già citata Ucraina, sono rappresentati anche Brasile e Cuba. Lo sport unisce e abbatte le barriere.

Non ci siamo riuniti solo per battezzare la nuova stagione, ma anche per far capire chi siamo e quali sono i nostri valori. La SPB non vuole essere una semplice società di pallavolo, bensì una seconda casa, un luogo sicuro dove ognuno può essere valorizzato. Dove ogni persona conta e trova il suo posto.

Ulteriori novità verranno illustrate nel dettaglio in futuro. Stay tuned!