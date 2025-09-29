 / EVENTI

Eventi Territoriali del Consorzio IRIS su invecchiamento attivo

Eventi da non perdere a partire da settembre per tutta la cittadinanza!

Il Consorzio IRIS invita tutta la cittadinanza ad una nuove iniziative GRATUITE del Centro per le Famiglie I.R.I.S. - il Patio e rivolte alle famiglie e a tutta la comunità educante del Territorio consortile.

- CONVERSAZIONI TRA GENITORI: incontri di confronto per genitori condotti dagli operatori esperti del Centro per le Famiglie (in collaborazione con Cissabo) suddivisi per fasce di età dei figli : sono attive tutto l'anno, con incontri a tema o scelti dai genitori stessi: buone occasioni per condividere dubbi, fatiche, esperienze e scoprire insieme nuove strategie e stimoli per una buona relazione educativa! Al Centro Famiglie di Via Caraccio 4 è inoltre sempre possibile chiedere un appuntamento per incontri individuali di supporto alla genitorialità ( consulenze psicoeducative).

- Desideriamo segnalare l'iniziativa "Famiglie insieme in un mondo che cambia", un ciclo di otto eventi organizzati dal Centro per le Famiglie IRIS -"il Patio" all'interno del progetto "Di Comune in Comune" realizzato con il patrocinio dei comuni aderenti e la collaborazione dello SBIR. Saranno incontri per parlare di Genitorialità e educazione; riguarderanno tutte le fasce di età dei figli (dai primi mesi di vita all'adolescenza) con incontri dedicati a ciascuna fase di sviluppo, per rispondere in modo mirato ai bisogni delle famiglie.

Il programma prevede:

Serate divulgative a TEMA (il venerdì sera alle ore 20:30) tenute da esperti di pedagogia, psicologia ed educazione , aperte a tutta la cittadinanza (genitori, nonni, comunità educante) Si terranno a Sandigliano (17 ottobre- Crescere tra pixel e realtà: Educare a un uso sano dei videogiochi ) , Tollegno (7 novembre Ma che facciamo io e te? Attività a casa e a scuola per bimbi 0-6 anni), Occhieppo Inferiore (23 gennaio Comprendere e prevenire le nuove dipendenze) e Cavaglià (27 febbraio Scuola e voti :educare al valore, non alla competizione).
Laboratori esperienziali (il sabato mattina alle 10:15) pensati per stimolare il confronto e la partecipazione attiva, guidati dalle operatrici del Centro per le Famiglie. Si terranno a Gaglianico (25 ottobre No filter- sostenere l'autostima e la socialità dei ragazzi iperconnessi), Tavigliano (15 novembre dare limiti sani in età prescolare in un mondo sempre più illimitato) Graglia (31 gennaio Superare il senso di incomunicabilità tra adulti e adolescenti) e Cerrione (7 marzo Crescere bambini responsabili della loro felicità e non della nostra)
e ancora....
Due laboratori di gioco per famiglie con bimbi in età 5-10 anni "COME GIOCAVAMO NOI" a Candelo (27 settembre) e Campiglia Cervo (11 ottobre).

E' necessaria iscrizione al seguente link: CLICCA QUI

Per qualsiasi informazione contattare : 

Centro per le Famiglie IRIS - il PATIO 

D.ssa Elisabetta Ranghino- D.ssa Annalisa Alio tel 335-7920454 (anche whatsapp) pagina instagram centroperlefamiglie_iris o inviare una email a: patio@consorzioiris.net

Qui tutti gli appuntamenti 

c.s iris, s.zo.

