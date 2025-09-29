Biella festeggia San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato FOTO

Lunedì 29 settembre, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, la comunità di Biella si è riunita nella Chiesa di Nostra Signora di Oropa, nel quartiere Villaggio Lamarmora.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo di Biella, Mons. Roberto Farinella, concelebrata da don Ezio Saviolo, parroco della chiesa, e da don Eugenio Zampa, cappellano della Questura. Nel suo intervento, il vescovo ha ricordato il valore di San Michele come difensore dal male e ha sottolineato il ruolo della Polizia quale presidio quotidiano di legalità e sicurezza, ringraziando le donne e gli uomini del Corpo per il loro impegno costante al servizio della comunità. Farinella ha posto l'accento sulla lotta contro il male, sia spirituale che morale, che insidia la pace e la giustizia, e ha evidenziato l'importanza del rispetto dei reciproci doveri. Ha concluso sottolineando come la Polizia sia al servizio della comunità e della legalità, lavorando per garantire una vita pacifica e rispettosa.

La scelta del Villaggio Lamarmora, uno dei quartieri più popolosi della città, ha permesso un’ampia partecipazione. Oltre 250 studenti delle scuole elementari, medie e superiori hanno preso parte a laboratori e attività dimostrative organizzate dalla Polizia Stradale, Postale e Scientifica. Le esercitazioni – dalle simulazioni di indagini all’uso della realtà virtuale – hanno offerto ai ragazzi un’occasione diretta di conoscenza del lavoro degli operatori.

Nel pomeriggio l’iniziativa si è estesa alle famiglie, con la presenza della celebre Lamborghini della Polizia di Stato, delle unità cinofile, degli artificieri e di mezzi storici come il sidecar, che ha suscitato particolare interesse tra i visitatori.

L’evento, reso possibile anche grazie alla collaborazione con le realtà locali, ha voluto avvicinare ulteriormente la Polizia alla cittadinanza, attraverso un momento che ha unito celebrazione religiosa, partecipazione civica e attenzione al mondo dei giovani.