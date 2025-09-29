Incidente in centro a Biella, attenzione ai rallentamenti FOTO

Traffico rallentato e code nel cuore della città, tra via Bertodano e via Repubblica, a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 29 settembre.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti uno scooter e un’automobile. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunto il personale del 118 per prestare assistenza ai feriti.

Al momento non si conoscono ancora le condizioni di salute dell’automobilista e della persona in sella al ciclomotore, né la dinamica esatta dell’accaduto. La Polizia Locale si sta si occupando dei rilievi per ricostruire quanto successo.

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico della zona, con rallentamenti e deviazioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.