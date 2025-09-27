 / Running e Trail

Running e Trail | 27 settembre 2025, 09:00

Camminata solidale in Baraggia con “Fitwalking For AIL”

Domenica 28 settembre, 5 km per sostenere pazienti ematologici e famiglie. Previsti anche momenti dedicati agli amici a quattro zampe.

Domenica 28 settembre, alla Baraggia di Candelo, si terrà l’evento “Fitwalking For AIL”, una camminata non competitiva promossa da AIL Biella, con lo scopo di raccogliere fondi, destinati a pazienti ematologici e alle rispettive famiglie.
Il percorso è lungo 5 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 10:00 e si partirà alle 10:30. 
Nel corso dell’evento, saranno svolte attività rivolte agli amici a quattro zampe. 
Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 388 453 1139.

Erika Festa Rovera

