Camminata solidale in Baraggia con “Fitwalking For AIL”

Domenica 28 settembre, alla Baraggia di Candelo, si terrà l’evento “Fitwalking For AIL”, una camminata non competitiva promossa da AIL Biella, con lo scopo di raccogliere fondi, destinati a pazienti ematologici e alle rispettive famiglie.

Il percorso è lungo 5 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 10:00 e si partirà alle 10:30.

Nel corso dell’evento, saranno svolte attività rivolte agli amici a quattro zampe.

Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 388 453 1139.