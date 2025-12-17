 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 17 dicembre 2025, 09:20

Carabinieri al Santuario di Oropa, lo scatto sotto la neve fa il giro del web

La foto è comparsa sulla pagina nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Carabinieri al Santuario di Oropa, lo scatto sotto la neve fa il giro del web (foto dalla pagina Facebook di Carabinieri 112)

Oltre 1200 likes, con molte condivisioni e commenti di apprezzamenti. È quanto ha suscitato lo scatto apparso sulla pagina nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ritrae i militari dell'Arma nella valle di Oropa, ricoperto da un soffice manto di neve.

Il post recita queste parole: “Buongiorno dal Santuario di Oropa (Biella), dove la neve e il sole incorniciano la presenza rassicurante dei Carabinieri. Un augurio di buona giornata all'insegna della bellezza italiana e della sicurezza”. In breve tempo, il messaggio web è diventato virale e ha riscosso un seguito notevole.

g. c.

