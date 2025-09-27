L'incidente mortale di Carola Dettoma lascia sgomenti. Si attende di sapere se la magistratura disporrà l'autopsia

Una tragedia si è consumata la mattina del 26 settembre, a Castellengo di Cossato. Carola Dettoma, 23 anni, originaria di Lessona e istruttrice di equitazione ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto durante il lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che la giovane stava montando una puledra quando il piede sarebbe rimasto incastrato nella staffa, facendola cadere rovinosamente a terra. L’impatto le avrebbe provocato un trauma mortale, probabilmente a livello del collo.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118 e dell’elisoccorso, insieme ai carabinieri, agli ispettori dello Spresal e al Nucleo Ispettorato del Lavoro, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.

La magistratura disporrà quasi certamente l’autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso, circostanza che porterà a un rinvio dei funerali.

Carola Dettoma era conosciuta e stimata per la sua professionalità e la passione che metteva nell’insegnamento dell’equitazione.