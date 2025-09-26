Rally & Co, nuove sfide all'orizzonte per i piloti

Nuova avventura per i piloti e navigatori griffati Rally & Co che nel weekend in arrivo parteciperanno alla 37° edizione del Rally Elba Storico valido sia per il campionato europeo che per il campionato italiano rally storici.

Con il numero 122 al via Alessandro Bottazzi e Anisia Bruzzo a bordo della Opel Corsa GSI che puntano a ben figurare sia nella classifica di classe 1.600 che nella classifica assoluta; con il 145 sulla fida Ford Escort RS sulla pedana ci saranno Pierluigi Porta e Aldo Gentile sempre nella gara valida per il campionato italiano.

Due invece i navigatori impegnati ad affiancare piloti di altre scuderie: Alyssa Anziliero navigherà Luigi Orestano nella gara europea a bordo di una Porsche 911 mentre Carmelo Cappello sarà a fianco di Sergio Palazzolo con una Opel Kadett GSI. Dieci le prove speciali per un totale di 133 km tra cui 4 prove oltre i 15 km cronometrati, regina su tutte la Volterraio Cavo di ben 26 km; partenza giovedì 25 da Portoazzurro ed arrivo sabato ad Capoliveri.