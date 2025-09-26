Poesia, pittura e fotografia si incontrano a Candelo: oggi l'appuntamento

Sarà un incontro tra linguaggi artistici differenti ad aprire il programma della 3ª Fiera della Parola e delle Emozioni. Giovedì 26 settembre, al Centro culturale “Le Rosminiane” – Sala degli Affreschi di Candelo, si terrà la presentazione dei libri di poesia di Riccardo Tucci e Daniela Mortillaro, accompagnata da una mostra di opere visive.

I due autori si confronteranno sui rispettivi testi – Dialoghi persiani, alla ricerca di sohbat (Tucci) e 2/7… E la luna (Mortillaro) – in un dialogo che farà emergere punti di vista, peculiarità e somiglianze. Fotografie e dipinti ispirati ai loro scritti completeranno l’evento, pensato come un percorso dinamico e intrecciato tra parola e immagine.

Il programma prevede l’apertura della mostra delle opere visive alle ore 17.30, mentre la presentazione dei libri inizierà alle ore 18.30.

L’ingresso è libero.

La manifestazione è organizzata con il sostegno del Comune di Candelo, della Biblioteca civica Livio Pozzo e di Orizzonti Creativi.