Eremiti ieri e oggi: al Santuario di Oropa "Vite che ispirano"

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17.00, la Sala Frassati del Santuario di Oropa ospiterà l’incontro “Eremiti ieri e oggi: vite che ispirano”. Un evento aperto al pubblico e a ingresso libero, pensato per riflettere sul significato del ritiro scelto e sul silenzio come via di saggezza.

La tradizione eremitica, antica e contemporanea, mostra come non sia sempre necessario esporsi al mondo per lasciare un segno. Le vite degli eremiti, infatti, custodiscono intuizioni, gesti e profondità capaci di nutrire ancora oggi l’intera umanità.

Porteranno la loro testimonianza:

Rev. Elena Seishin Viviani, monaca buddhista di tradizione Zen Soto, guida spirituale dell’Enku Ji di Torino e Vice Presidente dell’Unione Buddhista Italiana.

Suor Paola Biacino, eremita diocesana.

Danilo Craveia, archivista professionista e storico del fenomeno eremitico nel Biellese.

L’iniziativa rientra nel progetto “Bosco Sacro – Rifugio per i Caregivers”, finanziato da Unione Buddhista Italiana e sostenuto da un ampio partenariato: Coop. Soc. Domus Laetitiae, Teatro Popolare Europeo ETS, Associazione il Cerchio Vuoto, Guide Richiamo del Bosco, Consorzio Iris.

Un percorso pensato per offrire ascolto e sostegno a chi si prende cura di una persona cara, affrontando paure, incertezze e trasformazioni interiori.