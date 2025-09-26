Biella, torna in Riva il Mercatino dell'Antiquariato e dell'Artigianato FOTO

Domenica 28 settembre 2025 le vie e le piazze dello storico rione Riva di Biella torneranno ad animarsi con il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato, giunto alla sua 110ª edizione.

Da ben 37 anni, ogni ultima domenica di marzo, giugno e settembre, espositori provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia danno vita a un appuntamento ormai consolidato nel panorama regionale. Questa edizione segna un nuovo traguardo: oltre 146 piazzole occupate, numero in crescita rispetto agli anni passati. Un segnale evidente della fiducia conquistata nel tempo da parte di espositori e visitatori, che riconoscono nel mercatino un luogo privilegiato dove riscoprire oggetti, ricordi e saperi artigianali.

Dalle 8 alle 18, i visitatori potranno passeggiare tra i banchetti colmi di curiosità, pezzi unici e manufatti, in un percorso che attraversa le strade del quartiere e ne valorizza l’identità storica.

In concomitanza con l’evento, sarà possibile arricchire la giornata con visite a due importanti realtà culturali cittadine: la Fondazione Pistoletto (aperta dalle 11 alle 19) e il Mebo Museum (dalle 15 alle 19).