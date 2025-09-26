Ispirazione e formazione: torna Bidigital e si trasforma "Nel mondo a venire!"

Sabato 4 ottobre a partire dalle 9:30 torna BIDIGITAL o meglio, arriva “Nel mondo a venire”!
Questo il nuovo nome della nostra iniziativa, vero e proprio punto di riferimento in Piemonte per i temi legati all’innovazione responsabile e alle PMI.
Sellalab, Stractegy, Stackers e Btrees anche quest’anno porteranno all’Ex Lanificio Maurizio Sella di Biella speaker di livello internazionale:
Rudy Bandiera - Linkedin Top Voice – Maestro dell’Ultracomunicazione
Nadia Lauricella - Disability Influencer
Duccio Travaglini - Forbes Under 30 – LinkedIn Top Voice
Linda Villano - Top 100 Forbes Women 2025
Sebastien Poulin - LinkedIn Top Voice
Giada Franceschini – Esperta di intelligenza artificiale
Riccardo Scandellari – Autore ed esperto di Personal Branding
Francesco Pio Manca – Finalista del Global Student Prize 2025
… e tanti altri!
Cos’altro troverai Nel mondo a venire?
- Insieme al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, con la 22a Delegazione Biellese, scoprirai come vengono utilizzati i droni per la ricerca delle persone in difficoltà;
- Insieme alle aziende del Polo Meccatronica Valley scoprirai il mondo dei robot, per un lavoro più efficiente e sicuro;
- Grazie a Holonexia scoprirai le più innovative tecnologie ed esperienze nell’ambito dei visori di realtà virtuale;
- Scoprirari il mondo degli NFT insieme a Sealo, una innovativa startup biellese.
Anche quest’anno, ci sarà la nostra regia stampa a cura di newsbiella.it
Vienici a trovare anche tu Nel mondo a venire!
