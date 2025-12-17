 / Biella

Biella | 17 dicembre 2025, 08:40

Biella, scambio degli auguri con gli Alpini

biella alpini

Biella, scambio degli auguri con gli Alpini (foto di repertorio)

Un saluto all'insegna della convivialità in attesa del Santo Natale. È il programma dello scambio degli auguri tra gli Alpini biellesi, previsto per le 18.30 di venerdì 19 dicembre nei locali della sede sezionale prima della chiusura per le festività.

g. c.

