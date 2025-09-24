Mongrando, arrivano i marciapiedi sulla Provinciale 338

Con la delibera di giugno, la Giunta Comunale di Mongrando ha approvato in via definitiva il progetto esecutivo dei marciapiedi sulla SP 338. Un progetto ed un’opera attesi da tempo, volti a migliorare la fruizione di un’importante arteria che taglia tutto il Paese per coloro che alle quattro ruote preferiscono muoversi a piedi. Un progetto ed un’opera che risultano essere il primo passo verso il compimento di uno dei punti programmatici più importanti della campagna amministrativa: la vicinanza ai cittadini che camminando possano raggiungere in sicurezza tutti i punti nevralgici di Mongrando.

Il marciapiede partirà dalla via G. Cabrino sul tratto preesistente in fronte all’ex “Fai Da Te”, continuando fino a dopo l’intersezione con la via Casalie, dalla quale sarà posto un primo passaggio pedonale di collegamento con la strada della Bossola dall’altro lato della strada; scendendo sempre dal lato sinistro (direzione Biella), oltre la via Casalie, si arriva al secondo attraversamento pedonale che porterà i cittadini a piedi sull’altro lato opposto della strada ove sarà realizzato l’ultimo tratto di marciapiede che porta alle attività commerciali poste nel fabbricato a ridosso del semaforo di Cascina Galli.

“La volontà di fare attraversare i pedoni è volta dalla necessità di riqualificare completamente i parcheggi a servizio dei suddetti commercianti, che non solo non perderanno nemmeno un parcheggio, ma li vedranno incrementati, vista l’opera di asfaltatura dell’area oggi sterrata e la regolarizzazione dei posti auto – spiegano dal Comune - Inoltre questo marciapiede, sempre in ottica di valorizzazione del territorio e del commercio, andrà a tutelare le attività commerciali presenti sul tratto della SP 338 in oggetto collegandole tutte fra di loro. La parte di marciapiede sulla destra salendo verso Biella avrà l’importante compito di evitare finalmente il parcheggio selvaggio davanti alle abitazioni; le auto sostando in maniera disorganizzata e pericolosa, occupando anche parte della carreggiata, creavano una situazione che negli ultimi anni ha caratterizzato la via Provinciale senza mai trovare soluzione. Fino ad oggi”.

Per garantire la massima sicurezza ai fruitori del marciapiede sono previsti la posa di salvapedoni lungo tutto il tratto di nuova realizzazione e di spartitraffico accompagnati da segnaletica luminosa in tutti gli attraversamenti pedonali. “Il marciapiede rispetta al 100% i requisiti richiesti dal P.E.B.A., per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e questo è un punto che ci inorgoglisce particolarmente, perché permette anche a persone con disabilità di potersi muovere in completa sicurezza – sottolinea l'amministrazione - Le opere di prevenzione realizzate (salva pedoni, segnaletica orizzontale e segnaletica luminosa) servono soprattutto per fare in modo che le automobili rispettino i limiti di velocità in un tratto di strada in cui questa problematica non è mai stata affrontata e che ora trova una soluzione funzionale e concreta".

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un finanziamento della Regione Piemonte per le aree omogenee che ha riconosciuto come capofila per l’Area Biellese il GAL Montagne Biellesi di circa 190mila euro; circa 20mila saranno finanziati con fondi comunali. "L’opera è avvalorata dal protocollo d’intesa stipulato con l’Ente proprietario della strada, la Provincia di Biella, che nulla ha opposto a questo progetto, evidenziando la lungimiranza e la volontà di porre in primo piano la sicurezza di tutti i cittadini” conclude l'amministrazione guidata dal sindaco Michele Teagno.