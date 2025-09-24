Chieri ’76–Olympiakos accende il Biella Forum: 1° Trofeo Internazionale Città di Biella VIDEO

Sabato 27 settembre il Biella Forum diventa la casa della grande pallavolo internazionale: in sfida Chieri ’76 e Olympiakos per il 1° Trofeo Internazionale Città di Biella, un appuntamento inedito per la città in collaborazione con SPB Monteleone Trasporti. In campo anche stelle della nazionale italiana come Stella Nervini e Alice Degradi, fresche di trionfi con l’azzurro: un’occasione rara per vedere da vicino atlete di livello assoluto.

Perché non potete mancare

Sarà una serata di sport e spettacolo che porterà a Biella il fascino della pallavolo internazionale. Due club di primo piano daranno vita a un match di alto livello, garantendo grandi emozioni per gli appassionati. Il Biella Forum si trasformerà per accogliere un grande pubblico in un’atmosfera carica di passione. E tutto questo con un biglietto a prezzo popolare, pensato per permettere a chiunque di partecipare e vivere da vicino un evento unico.



Biglietti: come acquistarli subito

Intero posto unico: 8 € Acquisto online su www.liveticket.it o tramite il sito ufficiale di Chieri ’76

Convenzione società FIPAV e UISP: 5 € Riservata alle società affiliate. È sufficiente inviare una mail a info@scuolapallavolobiellese.it indicando:

nome della società

nome e numero di telefono del referente

numero di biglietti richiesti

Info utili

Sabato 27.09, ore 20:30

Al Biella Forum

Match tra Chieri ’76 e Olympiakos

I posti stanno terminando: assicuratevi ora il biglietto su www.liveticket.it

oppure, se siete una società FIPAV/UISP, richiedete la convenzione a 5 € scrivendo a info@scuolapallavolobiellese.it.

Ci vediamo sugli spalti!