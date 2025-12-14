Taekwondo, tempo di esami a Formia: c'è anche la New Generation

Il 28, 29 e 30 novembre si sono svolti a Formia presso il Centro di Preparazione Olimpica gli aggiornamenti per i Maestri della Federazione Italiana Taekwondo e gli esami di Dan, dal terzo grado in su.

La società New Generation Taekwondo è stata presente con due dei loro istruttori, Stefano Moi e Maurice Magoni, quest'ultimo ha sostenuto l'esame di 6° Dan, ottenendo il punteggio massimo.

Questo rappresenta un grande traguardo per un Maestro che ha costruito la storia del taekwondo nel territorio biellese e oltre, formando atleti, cinture nere e altri maestri, oltre a essere il fondatore di molte realtà.

La società vuole dedicare un grande applauso a Maurice Magoni per gli anni di tempo e passione dedicati al taekwondo, che continua a dimostrare ancora oggi.